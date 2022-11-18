"Укроборонпром" анонсировал совместное производство оружия с шестью странами НАТО

https://racurs.ua/n176939-ukroboronprom-anonsiroval-sovmestnoe-proizvodstvo-orujiya-s-shestu-stranami-nato.html

Ракурс

Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО.

«Укроборонпром» оголосив 18 листопада про намір спільно виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку.

Йдеться про такі країни-члени Альянсу як Польща, Чехія, Франція, Данія та інші. Відомство вже уклало угоди з ними, які не передбачають розголошення будь-яких даних.

Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння. Для цього використовуємо як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях, — йдеться в повідомленні державного концерну.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Україна налагодила виробництво боєприпасів калібру 152 мм, 122 мм і 120 мм. Про це 4 листопада заявив міністр оборони Олексій Резніков.