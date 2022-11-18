В Twitter отказались работать с Маском — некоторые ключевые должности вакантны

https://racurs.ua/n176943-v-twitter-otkazalis-rabotat-s-maskom-nekotorye-kluchevye-doljnosti-vakantny.html

Ракурс

Топ трендів про Twitter заповнили обговорення його швидкої смерті. Чимало користувачів жартома і серйозно побоюються, що платформа в найближчому майбутньому припинить роботу.

Це пов’язано з новинами про нову хвилю звільнень під керівництвом Ілона Маска: через його ультиматум, за даними ЗМІ, з Twitter пішли багато співробітників, критично важливих для підтримки платформи.

«Медуза» повідомляє, що з кінця жовтня, коли Ілон Маск став єдиним власником соцмережі, він розлучився приблизно з половиною із 7,5 тис. співробітників компанії. Масові звільнення, за даними The Verge, торкнулися практично всіх відділів — від продуктових та інженерних команд до модераторів та кураторів контенту, у тому числі тих, хто відповідає за боротьбу з дезінформацією.

Маск так різко скорочує штат своєї нової компанії, оскільки вважає фінансову ситуацію Twitter плачевною.

На жаль, компанія втрачає понад чотири мільйони доларів на день, — написав він на початку листопада.

Для «порятунку» Twitter — так мільярдер пояснив це співробітникам — він після покупки соцмережі продав акції своєї автомобільної компанії Tesla на 3,9 млрд дол.

При цьому Маск вимагає запускати нові продукти в екстремально швидкому темпі. Найбільш обговорюваний і спірний із нових проектів — передплата на синю галочку верифікації за вісім доларів, за допомогою якої Маск сподівається зробити платформу менш залежною від рекламодавців.

Однак це вже призвело до кризи довіри користувачів до сервісу, масштабних інтернет-протестів та пранка на межі. Після впровадження нової синьої галочки, яка виглядає невідмінно від оригінальної, що видається тільки після підтвердження ідентичності користувача (дізнатися, яка саме галочка у конкретного користувача, можна натиснути на неї), соцмережа заповнилася фейковими акаунтами людей і компаній.

У деяких випадках це викликало різке падіння курсу акцій компаній, які стали жертвою жартівників. Побачивши, що верифікація всіх поспіль загрожує серйозними наслідками, Twitter незабаром припинив продаж галочок.

Маск продовжує експериментувати з однією з найбільших і найпопулярніших у світі соцмереж, відзначаючи, що Twitter «робитиме багато тупих речей» у найближчі місяці.

Крім того, Маск запропонував працювати понаднормово, щоб «хардкорно» будувати новий Twitter. Більшість співробітників, якщо вірити ЗМІ, відмовилися

16 листопада Business Insider, CNN та інші ЗМІ дізналися про внутрішню розсилку Twitter, в якій Маск надав співробітникам два варіанти — або вони в «надзвичайно хардкорному» режимі будують «проривний Twitter 2.0», або звільняються з вихідною допомогою у розмірі тримісячної зарплати.

Новий власник Twitter безпосередньо заявив про неминучі переробки, вказавши, що його підлеглим доведеться працювати «довгі години» та з «високою інтенсивністю». Він пообіцяв, що «Twitter 2.0» буде в основному орієнтований на розробників, а ті, «хто пише відмінний код», набудуть найбільшого впливу всередині компанії. На рішення Маск дав співробітникам лише добу — за цей час ті, хто хоче працювати з ним і надалі, мали підписати онлайн-форму про нові умови співпраці.

За даними The New York Times, у цей час Маск провів зустрічі із деякими ключовими співробітниками Twitter і спробував переконати їх не покидати компанію. Видання зазначає, що мільярдер зокрема пом’якшив свою позицію щодо віддаленої роботи — раніше, у першому листі підлеглим, він оголошував про заборону працювати не з офісу.

До 18 листопада стало зрозуміло, що ультиматум Маска провалився — про це Reuters та The Verge повідомили із посиланням на співробітників Twitter. Після того, як термін для ухвалення рішення минув, «сотні» співробітників стали публікувати в Slack прощальні повідомлення та підтримувати подібні пости колег за допомогою емодзі, пише The Verge.

Точну кількість тих, хто пішов із Twitter після ультиматуму Маска, поки що визначити складно. Insider пише, що на умови мільярдера погодилося менше половини штату, а The New York Times — про «сотні» тих, хто вирішив не залишатися в компанії.