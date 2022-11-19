В Минобороны Британии рассказали о новом пакете военной помощи Украине

В Минобороны Британии рассказали о новом пакете военной помощи Украинеhttps://racurs.ua/n176978-v-minoborony-britanii-rasskazali-o-novom-pakete-voennoy-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Велика Британія надасть України великий новий пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити цивільних та критичну інфраструктуру від інтенсивних російських ударів.
Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляє прес-служба Міноборони країни за результатами візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва.
Зазначається, що цей пакет оборонної допомоги вартістю 50 млн фунтів стерлінгів включатиме:
- 125 зенітних установок:
- технології для протидії наданим Іраном росії безпілотникам, включаючи десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами.
Це слідує за більш ніж 1 тис. нових протиповітряних ракет, оголошених міністром оборони на початку цього місяця, — наголошують у відомстві.
Велика Британія також надішле десятки тисяч зимових комплектів зимової форми та розширить свою участь у підготовці українських військових.
Деталі щодо зенітних засобів, які передадуть для посилення української протиповітряної оборони, наразі не розголошуються.