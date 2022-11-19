У Міноборони Британії розповіли про новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії, фото: Airman Joe Hendricks, U.S. Navy

https://racurs.ua/ua/n176978-u-minoborony-brytaniyi-rozpovily-pro-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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Велика Британія надасть України великий новий пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити цивільних та критичну інфраструктуру від інтенсивних російських ударів.

Про це сьогодні, 19 листопада, повідомляє прес-служба Міноборони країни за результатами візиту британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до Києва.

Зазначається, що цей пакет оборонної допомоги вартістю 50 млн фунтів стерлінгів включатиме:

125 зенітних установок:

технології для протидії наданим Іраном росії безпілотникам, включаючи десятки радарів і засоби електронної боротьби з дронами.

Це слідує за більш ніж 1 тис. нових протиповітряних ракет, оголошених міністром оборони на початку цього місяця, — наголошують у відомстві.

Велика Британія також надішле десятки тисяч зимових комплектів зимової форми та розширить свою участь у підготовці українських військових.

Деталі щодо зенітних засобів, які передадуть для посилення української протиповітряної оборони, наразі не розголошуються.