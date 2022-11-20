Трампа разбанили в Твиттере по результатам проведенного Маском опроса

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Дональд Трамп вернулся в Твиттер, фото: vrsap
Трампа разбанили в Твиттере по результатам проведенного Маском опросаhttps://racurs.ua/n176982-trampa-razbanili-v-tvittere-po-rezultatam-provedennogo-maskom-oprosa.htmlРакурс
Дональду Трампу, попередньому президенту США, відновили акаунт у соціальній мережі Твіттер, котрий був заблокований після резонансної атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.
Про це новий власник Твіттера американський мільярдер Ілон Маск повідомив на своїй сторінці. Раніше він провів у Твіттері опитування, чи варто розбанювати Трампа.
Народ сказав своє слово. Трампа буде відновлено. Голос народу — голос Божий, — вказав Маск.
Проведене Маском опитування, в якому взяли участь 15 млн користувачів, показало:
- рішення відновити Трампу доступ у твіттер підтримали 51,8% опитаних;
- проти цього проголосували 48,2%.
За словам Маска, 134 млн людей бачили це опитування.
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