Трампа разбанили в Твиттере по результатам проведенного Маском опроса

Дональд Трамп вернулся в Твиттер, фото: vrsap

https://racurs.ua/n176982-trampa-razbanili-v-tvittere-po-rezultatam-provedennogo-maskom-oprosa.html

Ракурс

Дональду Трампу, попередньому президенту США, відновили акаунт у соціальній мережі Твіттер, котрий був заблокований після резонансної атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.

Про це новий власник Твіттера американський мільярдер Ілон Маск повідомив на своїй сторінці. Раніше він провів у Твіттері опитування, чи варто розбанювати Трампа.

Народ сказав своє слово. Трампа буде відновлено. Голос народу — голос Божий, — вказав Маск.

Проведене Маском опитування, в якому взяли участь 15 млн користувачів, показало:

рішення відновити Трампу доступ у твіттер підтримали 51,8% опитаних;

проти цього проголосували 48,2%.

За словам Маска, 134 млн людей бачили це опитування.