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Ракурс
Дональд Трамп вернулся в Твиттер, фото: vrsap

Трампа разбанили в Твиттере по результатам проведенного Маском опроса

20 ноя 2022, 08:23
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Дональду Трампу, попередньому президенту США, відновили акаунт у соціальній мережі Твіттер, котрий був заблокований після резонансної атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року.





Про це новий власник Твіттера американський мільярдер Ілон Маск повідомив на своїй сторінці. Раніше він провів у Твіттері опитування, чи варто розбанювати Трампа.

Народ сказав своє слово. Трампа буде відновлено. Голос народу — голос Божий, — вказав Маск.

Проведене Маском опитування, в якому взяли участь 15 млн користувачів, показало:

  • рішення відновити Трампу доступ у твіттер підтримали 51,8% опитаних;
  • проти цього проголосували 48,2%.

За словам Маска, 134 млн людей бачили це опитування.

Источник: Ракурс


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