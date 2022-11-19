Маск запустил голосование о возвращении Трампа в Твиттер

https://racurs.ua/n176956-mask-zapustil-golosovanie-o-vozvraschenii-trampa-v-tvitter.html

Ракурс

Новий власник Twitter Ілон Маск запропонував користувачам соцмережі вирішити, чи потрібно повертати обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа. Екс-президента колись забанили в цій соцмережі й він «оголосив їй війну».

Відповідне опитування Маск розмістило у своєму акаунті.

На момент написання цієї новини проголосували 6,6 млн користувачів. Голоси розділилися поки порівну — 54% проти 46%.

Опитування триватиме добу, голосувати користувачі Twitter зможуть приблизно до ночі проти 20 листопада.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Акаунт Трампа у Twitter був довічно заблокований у січні 2021 року, після того, як прихильники президента взяли штурмом будівлю Конгресу. За версією адміністрації соцмережі, Трамп у своїх повідомленнях потурав погромникам. Акаунти тодішнього президента також заблокували Facebook та Instagram.

Маск у травні 2022 року, коли його угоду про покупку Twitter ще не було завершено, говорив, що готовий повернути акаунт Трампа.

Я думаю, що це помилка, тому що це відштовхнуло більшу частину країни і зрештою не призвело до того, що Дональд Трамп втратив право голосу, — говорив він про блокування колишнього президента в соцмережі.

Сам Трамп у квітні 2022 року наголошував, що в жодному разі не збирається повертатися до Twitter.