Открытие ЧМ в Катаре. Фото: AP Photo

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Церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу відбулася у неділю, 20 листопада.

Героями відкриття мундіалю, церемонія якого відбулася на стадіоні «Ель-Байт» в місті Ель-Хаур, стали легендарний американський актор Морґан Фріман та соліст південнокорейського гурту BTS Чонгук. Амбасадором турніру став Ґанім Аль-Муфта. Раніше від участі в церемонії відмовилися співачки Дуа Ліпа та Шакіра. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що паралельно з низкою скандалів навколо ЧС у Катарі, пов’язаних із порушеннями прав людини, одними з головних меседжів церемонії відкриття стали розмаїття та єднання, а також тема мрійництва.

Талісманом мундіалю став персонаж з виглядом куфії — традиційного арабського головного убору.

Церемонія завершилася привітанням від еміра Катару Таміма бін Хамад Аль Тані та традиційним шоу феєрверків.

Нагадаємо, за два дні до початку Чемпіонату світу з футболу влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах країни.

Крім того, проведення мундіалю в Катарі викликало протести серед вболівальників у Європі. Вони незадоволені порушеннями прав людини в цій азійській країні, а також ймовірною корупцією у ФІФА під час тендеру на право проведення ЧС у рф та Катарі.

Джерело: «Суспільне»