ВСУ уничтожили колонну вражеской техники на Луганщине. Фото: Генштаб

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Українські військові відбили атаки росіян у районах Білогорівки Луганської області та Спірного, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного і Кліщіївки Донецької області.

Військові отримали підтвердження успішної роботи за 19 листопада. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів. А поблизу Сиротиного Луганської області Сили оборони знищили колону ворожої техніки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 20 листопада.

Авіація Повітряних сил у неділю завдала по ворогу шість ударів: три по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три — по позиціях зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ водночас уразили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і два інших важливих об'єкти армії рф.

Окупанти сьогодні завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп’янськ та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

Ворог із різноманітної артилерії, танків, мінометів обстріляв райони понад 40 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, за весь час повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже близько 84 тис. 210 осіб. Зокрема, 19 листопада, були ліквідовані 330 загарбників.