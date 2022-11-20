Зеленский озвучил количество выпущенных по Украине ракет. Фото: ОПУ

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Країна-агресор російська федерація з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, випустила по Україні тисячі ракет.

За 270 днів росія атакувала Україну 4 тис. 700 ракетами різних типів. Внаслідок агресії були зруйновані сотні міст, тисячі українців загинули. Ще сотні тисяч окупанти депортували на територію рф. А мільйони громадян змушені були поїхати з дому до інших країн, щоб врятуватися від війни. Про це 20 листопада президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофонії.

Глава держави наголосив, що необхідно зупинити агресію росії.

Я завжди це кажу: повернення миру можливе! Але це можливо, коли кожен у світі розуміє, що ніхто у світі не заслуговує жодного дня терору, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, газета New York Times повідомляла, що росія з початку повномасштабної війни в Україні росія мала великий запас ракет на випадок війни з НАТО. На Заході вважають, що москва серйозно побоюється того, що війна з Альянсом може початися і зберігає якийсь недоторканний запас ракет на цей випадок.