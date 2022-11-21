ВСУ отбили все вражеские атаки на Донетчине. Фото:

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Українські військові відбили атаки окупантів в районах Бахмута, Білогорівки, Курдюмівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Первомайського, Підгородного, Спірного, Стельмахівки та Яковлівки Донецької області.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, склад боєприпасів, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два інші важливі об'єкти противника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 21 листопада.

Зазначається, що в Любимівці на тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти, під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп, незаконно проникають у приватні будинки та грабують майно місцевих мешканців.

Ворог 20 листопада завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під обстрілами опинився Куп’янськ Харківської області.

Ворог із мінометів, танків, реактивної та ствольної артилерії обстріляв райони майже 50 населених пунктів на Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Криворізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, 19 листопада поблизу Сиротиного Луганської області українські військові знищили колону ворожої техніки, а в районах Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими.