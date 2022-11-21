Зеленский поздравил украинцев с праздником. Фото: Офис президента

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День гідності та свободи відзначають в Україні у понеділок, 21 листопада.

Українців з цим святом привітав президент Володимир Зеленський. Глава держави переконаний, що нація подолає, пересилить, переживе всі труднощі та переможе у війні проти російської федерації. Допис українського лідера з’явився у Telegram.

Там, де завжди захищали гідність і свободу. На граніті, на барикадах під час Помаранчевої революції та Революції гідності. Там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України. І там, де ми відзначимо День перемоги України. У мирному Києві, у мирній Україні я скажу про важливе. Про головне. Те, що лишилося незмінним. І залишиться незмінним. Слава Україні, — зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що в День гідності та свободи українці зберуться на Майдані Незалежності у Києві.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні також відзначають День Десантно-штурмових військ. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков привітали десантуру з професійним святом.