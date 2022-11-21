День Десантно-штурмових військ відзначають в Україні. Фото: ДШВ ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177011-zalujnyy-pryvitav-ukrayinskyh-desantnykiv-iz-profesiynym-svyatom-potujne-video.html

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День Десантно-штурмових військ відзначається в Україні сьогодні, 21 листопада.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав десантуру з професійним святом. Генерал оприлюднив у Faсebook потужне відео.

Ви — завжди перші! Ви там, де найважче. Ви пройшли особливий відбір і виснажливу підготовку. Саме тому ви є елітою війська і гордістю нації, — зазначив він.

За його словами, загартовані у важких боях десантники дали гідну відсіч ворогу. Він наголосив, що без винятків легендарними є всі бригади ДШВ ЗСУ.

Дякую за службу, за вірність військовій присязі та клятві десантника. Схиляю голову перед тими, чия кров назавжди влилася в колір ваших беретів. Вітаю зі святом! Пишаюся та покладаюся на вас, — наголосив Залужний.

До вітань приєднався і міністр оборони Олексій Резніков, який зазначив, що десантники були одними з перших, хто пішов на захист східних кордонів України у 2014 році, були тими, хто перший зробив постріл у відповідь.

В 22-му році, в ході виснажливих боїв на Донеччині до морпіхів на допомогу прийшли побратими з ДШВ. В момент, який міг стати останнім, «Завжди Вірним» прийшла на допомогу ротно-тактична група «Завжди Перших». Ставши пліч-о-пліч, ви дали потужну відповідь трьом батальйонно-тактичним групам орків, — цитує Резнікова прес-служба Міноборони.

Нагадаємо, воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад Десантно-штурмових військ професійно спрацювали по окупантах — знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект військовослужбовців зс рф на півдні України.