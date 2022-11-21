Почему графики почасовых отключений могут не выполняться, раскрыли энергетики

https://racurs.ua/n177030-pochemu-grafiki-pochasovyh-otklucheniy-mogut-ne-vypolnyatsya-raskryli-energetiki.html

Ракурс

Реальний час вимкнення світла може відрізнятися від заявленого у графіку погодинних відключень

У ПАТ «Волиньобленерго» розповіли, що графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується у зв’язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.

Місія диспетчерів НЕК «Укренерго» — не допустити порушення балансу в енергосистемі та загальносистемну аварію, тому вони слідкують за динамікою навантаження кожної години.

Коли диспетчер бачить дисбаланс у певну годину протягом дня, то обленерго отримує нове невідкладне завдання — виконати додаткове розвантаження системи розподілу тієї чи іншої області.

Через команди про зниження навантаження години відключень динамічно змінюються, а відключення груп накладаються — здійснюються не почергово, а одночасно.

Також час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у зв’язку із технологічним процесом перемикання черг оперативним персоналом.