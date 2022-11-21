Республиканцы США обещают украинцам истребители F-16

https://racurs.ua/n177033-respublikancy-ssha-obeschaut-ukraincam-istrebiteli-f-16.html

Ракурс

Льотчики ЗСУ зможуть літати на американських винищувачах F-16, заявив сенатор від Республіканської партії Джим Ріш. Він зустрічався з українськими пілотами і не бачить серйозних проблем із навчанням.

Слухайте, коли ми воювали у Вʼєтнамі та Кореї, росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників. Час для США відповісти їм тим самим, — цитує Ріша «Українська правда».

Він відкинув твердження, що така допомога з боку США «призведе до ескалації», проте додав, що наразі у Конгресі США немає більшості для ухвалення рішення про передачу літаків. водночас Ріш вважає, що Україні потрібно надати винищувачі F-16.

Хтось каже: «О ні, це призведе до ескалації». Але слухайте, коли ми воювали у В'єтнамі та Кореї, то росіяни постачали як літаки, так і пілотів для наших противників! Настав час для США відповісти їм тим самим. Я абсолютно готовий проголосувати за такий крок. Я зустрічався з українськими пілотами і вважаю, що вони можуть використовувати F-16. Так, потрібно певне навчання, але немає серйозних проблем, — сказав сенатор.

У серпні «Ракурс» писав, що центр для віртуального тренування керувати американськими штурмовиками A-10 Thunderbolt II створено в Україні, хоча Київ та Вашингтон ще не визначилися щодо поставок цих «пташок».