В Херсоне на постаменте украденного россиянами памятника Ушакову появилось изображение Залужного

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У Херсоні на постаменті, що залишився від вкраденого росіянами пам’ятника Ушакову, з’явилося зображення Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України.

Ушаков Федір Федорович — російський флотоводець, адмірал, святий РПЦ. Раніше окупанти в Херсоні провели дерусифікацію. Російська окупаційна влада винесла з міста пам’ятник князю, якого вважають засновником Херсона.

Раніше в місті зникли пам’ятник адміралу Ушакову і бюст кривавому воєначальнику Олександру Суворову. Окупанти пояснили це загрозою їхнього пошкодження внаслідок обстрілів.

Міністр культури України Олександр Ткаченко подякував окупантам за підтримку процесу дерусифікації.

Нагадаємо, у звільненому від окупантів Херсоні проблеми з електрикою, водопостачанням і зв’язком, місто потерпає від російських обстрілів і мін, які залишили після себе окупанти. Разом з тим, почали відкривати банки і супермаркети, відновлено залізничне сполучення.