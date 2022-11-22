Друзья Ермака проникли в "Укрнафту", Минобороны, Ощадбанк, Офис генпрокурора и "Центрэнерго" (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n177051-druzya-ermaka-pronikli-v-ukrnaftu-minoborony-oschadbank-ofis-genprokurora-i-centrenergo.html

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Друзі голови Офісу президента Андрія Єрмака зайняли високі посади в «Укрнафті», Міноборони, Ощадбанку, Офісі Генпрокурора та «Центренерго».

Єрмак — голова Офісу президента. До його обов’язків входить організація роботи ОП, однак люди з його команди чомусь займають високі посади в інших структурах.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info. Раніше Андрій Єрмак замість відповіді на запитання про ці та інші кадрові рішення оприлюднив запит на коментар від Bihus.Info та пообіцяв передати його Ставці верховного головнокомандувача, яка не має стосунку до цих призначень.

Двоє людей з оточення голови Офісу президента Андрія Єрмака потрапили у наглядову раду «Укрнафти» після того, як підприємство вирішили передати у власність держави. Роза Топанова та Андрій Гота, представники команди керівника Офісу президента, проігнорували запит журналістів на коментар щодо їхнього призначення у наглядові ради одного з нещодавно відчужених до держави підприємств — «Укрнафти».

Андрій Єрмак — голова офісу президента. До його обов’язків входить організація роботи ОП, однак люди з його команди чомусь займають високі посади в інших структурах. «Укрнафта», Міноборони, «Ощадбанк», Офіс генпрокурора, «Центренерго» та багато інших підприємств — люди, що очолюють їх або займають інші високі посади — часто давні знайомі Єрмака, — зазначає Bihus.info.

Новий акціонер «Укрнафти» — Міністерство оборони України — 7 листопада призначив нову наглядову раду підприємства, це п’ять нових членів. Серед цих осіб немає жодного представника власне Міноборони.

Нагадаємо, 6 листопада пʼять великих промислових підприємств — «Укрнафта», «Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та «Запоріжтрансформатор» — примусово перевели у держвласність і віддали під управління Міноборони. Це рішення ухвалили на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Журналісти bihus.info вирішили розібратись із цими майновими ротаціями й надіслали в Офіс запит. Вони поцікавились, чи пропонував голова ОП Андрій Єрмак Міністерству оборони призначити в наглядову раду «Укрнафти» Тапанову та Готу, і чи давав він рекомендації щодо інших призначень.

Цей запит обурив радника Єрмака Михайла Подоляка. Він опублікував звернення журналістів у своєму Telegram-каналі, назвав запит вкрай дивним і фактично звинуватив bihus.info в спробі кинути тінь на рішення Ставки в чиїхось комерційних інтересах.

ЗМІ повідомляли, що Тапанова — співзасновниця «Міжнародної юридичної компанії», іншим співзасновником якої в минулому був Єрмак. Вона також входить до наглядових рад державного Ощадбанку та історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Гота — це радник Єрмака і керівник його Кабінету.

Чому ОП передав запит ЗМІ до Ставки верховного головнокомандувача не зміг відповісти сам голова Офісу президента.