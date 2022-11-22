Британская разведка считает, что украинская угроза Новороссийску станет стратегическим вызовом россии в Черном море

https://racurs.ua/n177052-ukrainskaya-ugroza-novorossiysku-stanet-strategicheskim-vyzovom-rossii-v-chernom-more.html

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Британські розвідники прокоментували повідомлення росіян про таку на нафтовий термінал у порту Новоросійська, де розміщена велика база Чорноморського флоту рф. За їхніми даними, якщо за цією атакою стоять ЗСУ — це ще більше підірве вплив росії у Чорному морі.

18 листопада численні російські та українські ЗМІ повідомили, що на нафтовому терміналі в порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі росії стався напад. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту росії (ЧФ).

Раніше ЧФ перебазував багато своїх суден до Новоросійська. Це сталося після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму.

Російське командування, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську, — пишуть аналітики розвідки Британії у звіті за 22 листопада.

На їхню думку, ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 November 2022



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�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/hI41BWWlTG — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) November 22, 2022

Повні подробиці інциденту у нафтогавані поки невідомі. Однак будь-яка демонстрація української здатністю загрожувати Новоросійську, швидше за все, стане подальшим стратегічним викликом для ЧФ.

Це також ще більше підірве і без того зменшений морський вплив росії в Чорному морі.