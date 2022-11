Британская разведка считает, что украинская угроза Новороссийску станет стратегическим вызовом россии в Черном море

Британські розвідники прокоментували повідомлення росіян про таку на нафтовий термінал у порту Новоросійська, де розміщена велика база Чорноморського флоту рф. За їхніми даними, якщо за цією атакою стоять ЗСУ — це ще більше підірве вплив росії у Чорному морі.

18 листопада численні російські та українські ЗМІ повідомили, що на нафтовому терміналі в порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі росії стався напад. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту росії (ЧФ).

Раніше ЧФ перебазував багато своїх суден до Новоросійська. Це сталося після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму.

На їхню думку, ці судна є відносно вразливими без супроводу та відіграють більш важливу роль у постачанні російських сил в Україні після пошкодження Керченського мосту в жовтні.

