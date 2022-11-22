Рашисты попали в пункт выдачи гуманитарки в помещении школы Орехова

https://racurs.ua/n177058-rashisty-popali-v-punkt-vydachi-gumanitarki-v-pomeschenii-shkoly-orehova.html

Ракурс

Російські війська 22 листопада обстрілюють місто Оріхів. Унаслідок прямого влучання в пункт видачі гуманітарної допомоги, що розташований у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, дві жінки отримали поранення.

Жертв могло бути значно більше, але цього вдалось запобігти через відсутність черг, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко написав у Телеграм, що інших присутніх врятувало те, що вчасно спустилися в укриття.

Цинізм ще й втому, що стався обстріл безпосередньо під час того, коли за графіком за допомогою прийшли мирні люди. Жодних моральних орієнтирів — армія злочинців, — написав Тимошенко.

На обстріл Оріхова відреагував також голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав це жалюгідною тактикою рашистів.

Раніше Старух повідомив, що росіяни наразі тримають у полоні 219 жителів області.

Загарбник викрав 559 українських громадян, 219 з яких досі перебувають у заручниках, — сказав він.

Росіяни продовжують обстрілювати територію України.

Майже 60 снарядів росіяни направили на Нікопольщину. Під вогнем з «Градів» та важкої артилерії опинилося кілька сіл Марганецької громади. Минулося без загиблих та поранених.

Вранці зафіксовано 17 ворожих ударів, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі Семенівки.

Вранці окупанти завдали кількадесят ударів із РСЗВ, САУ, ствольної артилерії в районі Кустиного, Нововасилівки, Вільної Слободи. Інформації про постраждалих не надходило.

Росіяни вбили 4 цивільних в Бахмуті, Георгіївці, Кураховому та Петрівці минулої доби. Ще 4 людини отримали поранення.

Окупанти ввечері завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Поранені 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Також вдарили по Чугуєву. Без постраждалих.

Росіяни обстріляли Оріхів, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку та низку інших населених пунктів. Надійшло 58 повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.

Учора окупанти обстріляли Херсон та село Антонівка. Є постраждалі, 1 людина загинула.