Евросоюз решил выделить Украине еще 2,5 млрд евро. Фото: Урсула фон дер Ляйен в Twitter

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Ракурс

Європейський Союз надає Україні ще 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Крім того, в ЄС запланували виділення українському уряду ще 18 млрд євро на 2023 рік, фінансування надходитиме регулярно. Гроші необхідні «для термінової відбудови, яка призведе до швидкого та успішного відновлення країни». Про це 22 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter.

Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, — наголосила вона.

Оголошені сьогодні кошти є частиною цьогорічного пакета макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро. Як очікується, ще 500 млн євро Україна має отримати в грудні 2022 року.

Нагадаємо, у жовтні президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що в 2023 році Україна отримає 18 млрд євро допомоги від Європейського Союзу. ЄС виділятиме Україні 1,5 млрд євро на місяць.