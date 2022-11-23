ДРГ россиян пыталась зайти на Харьковщину с территории рф - Генштаб

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Ракурс

Російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти на територію Харківської області з території росії. Про це 23 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбук.

Росіяни спробували перекинути ДРГ в районі населеного пункту Стариця, що на Харківщині. ДРГ знешкоджена вогнем українських підрозділів. Ворог відійшов, — йдеться у повідомленні Генштабу.

За минулу добу ворог також завдав п’ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей, здійснив близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях захисників України та містах і селах.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни проводять демонстраційні і провокаційні дії — обстрілюють із реактивної та ствольної артилерії райони населених пунктів Семенівка Чернігівської області та Нововасилівка, Кустине, Дружба, Вільна Слобода і Шалигіне Сумської області.