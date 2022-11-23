Россия готовит «нападение» под чужим флагом на Белгородскую область - ISW

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Кремль створює інформаційні передумови для здійснення нападу під чужим прапором у Бєлгородській області росії. Про це повідомляють аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

За висновками ISW, військово-політичне керівництво росії, ймовірно, створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором задля відновлення громадської підтримки війни в Україні.

ISW вказує, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про те, що Збройні сили України прагнуть «вторгнутися» в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

При цьому губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії «Засічна» на кордоні між Україною та Бєлгородською областю.

В «Інституті вивчення війни» вважають, що заяви росіян про «неминучий напад України на Бєлгородську область» є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в росію і не має можливості зробити це в таких масштабах, — вказали в ISW.

Аналітики також зауважили, що підтримка вторгнення рф в Україну зменшується серед мешканців прикордонних регіонів рф та решти країни після мобілізації та військових невдач.