Армия рф продолжает наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки — ISW

https://racurs.ua/n177087-armiya-rf-vedet-nastupatelnye-operacii-v-rayone-bahmuta-i-avdeevki-isw.html

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Російська окупанти продовжували наступальні операції в районі Бахмута й Авдіївки. Про це повідомляють аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

Пересування загарбників вказує на те, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької областей. Окрім цього, аналітики ISW зауважують, що Збройні сили України продовжують контрнаступальні операції вздовж лінії Сватове-Кремінна.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що захисники України відбили штурм росіян на Бахмут, а також атаки за 30 км на північний схід від Бахмута біля Спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледару і в межах 4 км на південь від Бахмута біля Опитного.

Окрім цього, ЗСУ відбили наступ рф за 8 км на північний схід від Авдіївки в районі Кам’янки та Веселого та в межах 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Розслідувачі припускають, що російські сили, можливо, чекають більш сухої погоди, щоб відновити наступальні операції в напрямках Гуляйполя, Вугледара і Мар’їнки.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська почали зміцнювати позиції у східній Запорізькій області особовим складом з Херсонської області та мобілізованим персоналом. Можливо, російські війська зміцнюють позиції у східній Запорізькій та західній Донецькій областях, щоб підготуватися до майбутніх українських контрнаступальних операцій або підтримати спробу відновити наступ на Донецькому напрямку.