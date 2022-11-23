Европа может избежать энергетического кризиса зимой — Bloomberg

https://racurs.ua/n177092-evropa-mojet-izbejat-energeticheskogo-krizisa-zimoy-bloomberg.html

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Країни Європи цього опалювального сезону можуть уникнути енергетичної кризи. Такий висновок зробив один із найбільших світових трейдерів Trafigura Group, пише американське видання Bloomberg.

Запаси газу в Європі, ймовірно, скоротяться приблизно на дві третини взимку, за умови нормальної погоди та продовження постачання палива з росії транзитом через Україну. За словами виконавчого директора Trafigura Джеремі Вейра, це означає, що регіон зможе пережити майбутній зимовий період і матиме достатньо паливного буфера, щоб уникнути кризи наступного року.

М’яка погода в Європі протягом останніх тижнів готує регіон до ймовірності уникнення дефіциту природного газу в холодні місяці. У жовтні через такі погодні умови спостерігалося різке падіння цін на газ з рекордних рівнів за літо.

Якщо все буде саме так, наступної зими ми можемо не мати таких великих проблем, що насправді викликало серйозне занепокоєння. Точної гарантії немає, але «суттєво — проблема вирішена», — сказав Вейр.

Європейський регіон також стрімко поповнював запаси та імпортував зріджений природний газ, надхолодне паливо, яке транспортується кораблями, а не трубопроводами.