Вагнеровец сдался в плен и рассказал о заградотрядах рф

https://racurs.ua/n177095-vagnerovec-sdalsya-v-plen-i-rasskazal-o-zagradotryadah-rf-video.html

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Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України оприлюднило відео допиту вагнерівця, який за власним бажанням вирішив здатися в полон.

Цей екземпляр розповідає дуже цікаві речі, — вказали 23 листопада у Телеграм-каналі Страткому ЗСУ.

Полонений вагнерівець розповів, що за російськими солдатами стоять загороджувальні загони переважно зі складу ФСБ, які погрожують розстрілювати усіх тих, хто вирішив покинути поле бою. Він вказав, що якби його зараз відпустили, то скоріше за все, вбили свої ж.

На запитання, як ЗСУ поширити інформацію серед російських військовослужбовців про алгоритм здачі у полон, він вказав, що інформаційні ресурси їм недоступні, телефони забирають.

Лише листівками, — додав вагнерівець.

З його слів, з 40 солдатів у його підрозділі залишилося лише кілька боєздатних, інші поранені, двоє «200». Трьохсотих ніхто лікує.