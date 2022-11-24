Европарламент одобрил предоставление Украине 18 млрд евро в 2023 году — новости мира

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Європарламент схвалив надання Україні кредиту в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік. Ці кошти підуть на підтримку основних державних послуг: роботу лікарень, шкіл, забезпечення житлом переселенців і відновлення критичної інфраструктури. Тепер кредит мають схвалити одноголосно в Раді ЄС 6 грудня, перш ніж Єврокомісія зможе виплатити підтримку на початку наступного року.

Україна бореться за європейські цінності. Європейський парламент та Європейський Союз продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, військовому та фінансовому фронтах. Сьогодні ми схвалили переважною більшістю голосів і з рекордною швидкістю пакет підтримки у розмірі 18 млрд євро, щоб допомогти Україні пережити війну і відновити її критично важливу інфраструктуру, — заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

За відповідне рішення проголосували 507 депутатів. Проти голосували 38 депутатів, а утримались — 26.

Кошти виділятимуться щоквартальними платежами з безперервністю та передбачуваністю. Ці 18 млрд євро покриють приблизно половину щомісячної потреби України у фінансуванні у розмірі 3−4 млрд євро у 2023 році.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявляла, що не підтримає цей план. Проросійський прем'єр сусідньої країни Віктор Орбан виступив проти плану Єврокомісії з надання Україні допомоги.