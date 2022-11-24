ВСУ мастерски уничтожили танк и группу россиян

https://racurs.ua/n177114-vsu-masterski-unichtojili-tank-i-gruppu-rossiyan-video.html

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Збройні сили України показали момент знищення російського танка і групи окупантів. Про це 24 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Мінус російський танк! Плюс літаючі окупанти! Дивитися до кінця, — вказали у Страткомі.

Там додали, що «спонсором літаючих чмобіків» стала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ ЗСУ.