Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ майстерно знищили танк і групу росіян

ЗСУ майстерно знищили танк і групу росіян (ВІДЕО)

24 лис 2022, 17:15
999

Збройні сили України показали момент знищення російського танка і групи окупантів. Про це 24 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Мінус російський танк! Плюс літаючі окупанти! Дивитися до кінця, — вказали у Страткомі.

Там додали, що «спонсором літаючих чмобіків» стала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ ЗСУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів