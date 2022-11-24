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ЗСУ майстерно знищили танк і групу росіян
ЗСУ майстерно знищили танк і групу росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177114-zsu-maysterno-znyschyly-tank-i-grupu-rosiyan-video.htmlРакурс
Збройні сили України показали момент знищення російського танка і групи окупантів. Про це 24 листопада повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Мінус російський танк! Плюс літаючі окупанти! Дивитися до кінця, — вказали у Страткомі.
Там додали, що «спонсором літаючих чмобіків» стала 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців — військове формування механізованих військ ЗСУ.
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