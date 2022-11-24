Разведка прокомментировала заявления о применении россией химоружия в Украине

https://racurs.ua/n177116-razvedka-prokommentirovala-zayavleniya-o-primenenii-rossiey-himorujiya-v-ukraine.html

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Українська розвідка поки не бачить, щоб росіяни масово завозили хімічну зброю в Україну. Таку заяву зробив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов у відповідь на повідомлення американських ЗМІ про те, що можливе застосування воєнними злочинцями росії хімзброї проти українців.

Однозначно у них є хімічна зброя, є на території України підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту, які можуть застосовувати хімічну зброю. Але розвідка на даний час не підтверджує те, що росіяни масово перевозять боєприпаси з отруйними речовинами. Може бути точкове застосування хімічної зброї, наприклад, зброї дратівливої дії, що діє на органи зору, на дихання. Вони намагались робити такі спроби. У наших військовослужбовців є в кожному підрозділі, при кожному військовослужбовці є засоби для захисту органів дихання і засоби захисту шкіри, — заявив він.

Нагадаємо, американське видання Politico з посиланням на шість інформованих співрозмовників повідомило, що США не виключають, що росія може застосувати хімічну зброю в Україні, якщо продовжить втрачати позиції на полі бою.