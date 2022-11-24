Данилов подтвердил гибель иранских инструкторов в Крыму

https://racurs.ua/n177121-danilov-podtverdil-likvidaciu-iranskih-instruktorov-v-krymu.html

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Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив загибель іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе Shahed-136 в тимчасово окупованому Криму.

Ти не повинен бути там, де не повинен бути. Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють з терористами і беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити, — вказав Данілов.

У жовтні ізраїльські ЗМІ повідомили про 10 вбитих іранських інструкторів внаслідок ударів Збройних сил України по окупованому Криму. Данілов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню для ЗСУ.

Нагадаємо, росія здійснила кілька хвиль масованих ракетних ударів на об'єкти критичної інфраструктури України, використовуючи безпілотники та крилаті ракети. Україна назвала ці дії очевидним злочином проти людяності і засудила «будь-які форми енергетичного терору».

Офіційний Тегеран спочатку заперечував присутність іранських безпілотників в Україні, проте потім підтвердив поставку «невеликої кількості» безпілотників до росії за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну. Разом з тим, Іран досі заперечує відправку своїх інструкторів на тимчасово окупованої території України.