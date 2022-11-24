В рф говорят, что для победы нужно пять миллионов солдат - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n177122-v-rf-govoryat-chto-dlya-pobedy-nujno-pyat-millionov-soldat-genshtab-vsu.html

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Військово-політичне керівництво рф підготувало документ «Висновки війни з НАТО в Україні», який розповсюджується серед військовослужбовців. Там вказується, про необхідність мобілізації п’яти мільйонів росіян для перемоги у війні.

Про це заявив під час брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

За оцінками окремих офіцерів російської армії, подібні заяви можуть свідчити про проведення найближчим часом чергової хвилі мобілізації та запровадження в країні-терористці воєнного стану.

Частина даного шедевру («Висновки війни з НАТО в Україні» — ред.) серед іншого висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ, серед яких — неспроможність командирів командувати особовим складом у військах, незадовільний стан дисципліни та бойової підготовки, застарілість озброєння та військової техніки, неможливість прийняття командирами рішень без обов’язкового погодження з командуванням тощо. Водночас там вказується, що Сили оборони України мають досить високий рівень оснащення, а їх командири на усіх рівнях можуть самостійно приймати рішення в бойових умовах. Також в документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення росією перемоги чисельний склад її армії має становити близько п’яти мільйонів військовослужбовців, — повідомив Громов.

З його слів, Збройні сили України оцінюють всі виклики і постійно ведуть підготовку до подальших бойових дій, визначають потреби в озброєнні, запасах пального, боєприпасах та інших матеріально-технічних потребах.

Розрахунки проводяться майже щоденно. Потреби є, вони зазначені нашим партнерам на міжнародному рівні, Генштаб плідно працює з нашими партнерами, — додав Громов.

Нагадаємо, після 21 вересня, коли президент путін оголосив часткову мобілізацію, частина громадян покинула країну.