ВСУ уничтожили вагнеровцев близ Бахмута с помощью дронов

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Ракурс

Майстер-клас використання дронів задля ударів по скупченню ворога — найманців приватної армії путіна ПВК «Вагнер», показали біля Бахмута бійці зі зведеної тактичної групи «Адам» Збройних сил України.

Зведена тактична група героя України полковника Межевікіна Є.М. (позивний «Адам») була задіяна в обороні Києва, Харкова, Лисичанська, прориві на Балаклею.

До складу групи входить підрозділ аеророзвідки, зібраний з кінематографістів об'єднання «Вавилон'13».