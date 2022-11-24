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ВСУ уничтожили вагнеровцев близ Бахмута с помощью дронов

ВСУ уничтожили вагнеровцев близ Бахмута с помощью дронов (ВИДЕО)

24 ноя 2022, 20:29
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Майстер-клас використання дронів задля ударів по скупченню ворога — найманців приватної армії путіна ПВК «Вагнер», показали біля Бахмута бійці зі зведеної тактичної групи «Адам» Збройних сил України.





Зведена тактична група героя України полковника Межевікіна Є.М. (позивний «Адам») була задіяна в обороні Києва, Харкова, Лисичанська, прориві на Балаклею.

До складу групи входить підрозділ аеророзвідки, зібраний з кінематографістів об'єднання «Вавилон'13».

Источник: Ракурс


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