На юге обнаружили 50 массовых захоронений – 200 жертв уже идентифицировали

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Ракурс

Воєнні злочини росії на звільнених територіях Миколаївської та Херсонської областей виявили правоохоронці. Пошукові групи вже знайшли 50 місць масових поховань — наслідки геноциду українців, який чинили російські військові.

Фахівці вже ідентифікували тіла майже 200 загиблих. Про це 24 листопада повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зі слів уповноваженого з питань зниклих безвісти Олега Котенка, командам допомагають місцеві жителі, які вказують на досі невідомі місця поховань.

Поки наймасовіше виявлено в Ізюмі (Харківської області — ред.). Утім, і на інших локаціях трапляються не менш масштабні за чисельністю могили, — сказав Котенко.

У Мінреінтеграції додали, що пошукові роботи, ексгумація та ідентифікація тіл тривають у Донецькій та Харківській областях.