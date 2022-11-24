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Ракурс
Обстрел Херсона – россияне убили четыре человека

Обстрел Херсона — россияне убили четыре человека

24 ноя 2022, 21:50
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Воєнні злочинці росії 24 листопада обстріляли житловий район Херсона з артилерії та реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого загинули четверо осіб, ще шестеро містян дістали поранення.





Про це ввечері повідомив у Телеграм голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Російські окупанти знову обстріляли Херсон. Близько 17.00 російські загарбники з артилерії та РСЗО вкрили вогнем житловий район міста. Через обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили й на дитячий майданчик, — йдеться у повідомленні.

Станом на 20.15 відомо про 10 потерпілих внаслідок обстрілу, у чотирьох із них росіяни забрали життя.

Нагадаємо, кількість жертв ракетної атаки по Вишгороду зросла до семи людей, повідомляє голова ОВА Олексій Кулеба. Один поранений помер у реанімації.

Источник: Ракурс


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