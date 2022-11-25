Свыше 15 тыс. человек пропали без вести на войне в Украине – ICMP

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Директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей заявив, що під час війни в Україні зникли безвісті понад 15 тис. осіб.

Зараз головне — вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ідентифікацію якомога більшої кількості осіб. Переважна більшість зниклих безвісти та загиблих є жертвами воєнних злочинів, тому винні мають бути притягнуті до відповідальності, — цитує Холлідея Reuters.

Зі слів очільника ICMP, цифра 15 тис. є консервативною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі, за оцінками української влади, загинули або зникли безвісти 25 тис. осіб.

Холлідей вважає, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.

За даними ICMP, наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в росії, розлучені зі своїми сім’ями, або померли та поховані в імпровізованих могилах.

Нагадаємо, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти створена після балканських воєн 1990-х років. Вона базується в Гаазі. У липні ICMP відкрила офіс у Києві, щоб допомогти Україні документувати та розшукувати зниклих безвісти.