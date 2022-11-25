Тела двух мужчин обнаружили на Харьковщине - их расстреляли россияне

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Правоохоронці провели ексгумацію тіл двох чоловіків у Куп’янському районі Харківської області. За попередньою версією слідства, їх розстріляли воєнні злочинці російської армії під час окупації регіону.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Фейсбук.

24 листопада біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих жителів — чоловіків 28 та 39 років, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вважають, що чоловіків розстріляли військові рф у середині вересня, коли село перебувало під окупацією.

За інформацією Офісу генпрокурора, односельчани бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після чого у них вистрілили автоматною чергою. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення поліцейські опрацювали понад шість мільйонів звернень від громадян, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. За його словами, поліцейські зареєстрували близько 237 тис. злочинів. У майже 114 тис. кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру.