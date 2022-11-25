В ЕП «украсили» двери кабинетов депутатов, не признавших рф страной-террористом

https://racurs.ua/n177141-v-ep-ukrasili-dveri-kabinetov-deputatov-ne-priznavshih-rf-stranoy-terroristom.html

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Невідомі позначили двері кабінетів депутатів Європейського парламенту, які під час голосування не підтримали резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив євродепутат від Латвії Іварс Іябс у Твіттер. Він оприлюднив фотографію, на якій біля кабінету депутатки Тетяни Жданок розміщено плакат з російським диктатором володимиром путіним і написом: «Своїм голосом я підтримую терориста».

Іябс додав, що подібні «сюрпризи» на двері отримали й інші представники Європарламенту, котрі не підтримали визнання росії терористичною державою.

Зауважимо, що Тетяна Жданок була єдиною з євродепутатів від Латвії, яка проголосувала проти оголошення рф державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, за ухвалення символічної резолюції тоді проголосували 494 євродепутати. Парламенти Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії і Нідерландів вже ухвалили постанови про визнання рф терористичною державою або державою, що підтримує тероризм.