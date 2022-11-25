В ЄП позначили двері кабінетів депутатів, які не визнали рф країною-терористом

В ЄП прикрасили двері кабінетів депутатів, які не визнали рф країною-терористом

https://racurs.ua/ua/n177141-v-iep-poznachyly-dveri-kabinetiv-deputativ-yaki-ne-vyznaly-rf-krayinou-terorystom.html

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Невідомі позначили двері кабінетів депутатів Європейського парламенту, які під час голосування не підтримали резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив євродепутат від Латвії Іварс Іябс у Твіттер. Він оприлюднив фотографію, на якій біля кабінету депутатки Тетяни Жданок розміщено плакат з російським диктатором володимиром путіним і написом: «Своїм голосом я підтримую терориста».

Іябс додав, що подібні «сюрпризи» на двері отримали й інші представники Європарламенту, котрі не підтримали визнання росії терористичною державою.

Зауважимо, що Тетяна Жданок була єдиною з євродепутатів від Латвії, яка проголосувала проти оголошення рф державою-спонсором тероризму.

Нагадаємо, за ухвалення символічної резолюції тоді проголосували 494 євродепутати. Парламенти Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії і Нідерландів вже ухвалили постанови про визнання рф терористичною державою або державою, що підтримує тероризм.