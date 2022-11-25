Энергосистема Украины прошла самый сложный этап после атаки рф - «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n177142-energosistema-ukrainy-proshla-samyy-slojnyy-etap-posle-ataki-rf-ukrenergo.html

Ракурс

Українська енергосистема вже пройшла найскладніший етап після недавньої атаки росіян. Наразі всі області заживлені, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу, а планові графіки можуть ввести вже за один-два дні. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Кудрицький наголосив, що всі три атомні станції, котрі розташовані на неокупованій території, працюють.

Через один-два дні вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки, — зазначив голова правління НЕК «Укренерго» в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, станом на ранок у Києва 50% житлового фонду працювало в режимі аварійного відключення електроенергії. Водопостачання в Києві відновили повністю. Однак, деякі споживачі усе ще можуть спостерігати понижений тиск води, особливо на верхніх поверхах багатоповерхівок, де немає світла. Теплопостачання в місті продовжують відновлювати — аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання.