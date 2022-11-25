Генсек НАТО о поддержке Украины – Мы не отступим

https://racurs.ua/n177143-gensek-nato-o-podderjke-ukrainy-my-ne-otstupim.html

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс й надалі підтримуватиме Україну, а також збільшить допомогу нелетального характеру. Про це 25 листопада пише Reuters.

НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо, — заявив він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

Столтенберг вважає, що «не буде міцного миру» у разі перемоги росії.

Багато війн закінчуються переговорами, але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою, — додав генсек НАТО.

Столтенберг також прокоментував заяви Польщі та Німеччини щодо американської системи ППО Patriot. Він заявив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду. Раніше Берлін дав зрозуміти, що запропоновані Варшавою ЗРК Patriot призначені лише для використання на території НАТО.