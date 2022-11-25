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Ракурс
Перевозка дотов в Мариуполе, фото: Петр Андрющенко

Рашисты перевозят в сторону Запорожья бетонные огневые доты (ФОТО)

25 ноя 2022, 13:35
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В окупованому Маріуполі вперше зафіксували переміщення в бік Запорізької області російських вогневих бетонних дотів.





Відповідні фото у своєму Telegram-каналі сьогодні, 25 листопада, опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Вчора колони військової техніки з росії замінили колони інженерних споруд. Окрім звичних «зубів дракону» вперше зафіксовано переміщення в бік Запорізької області вогневих бетонних дотів, — зазначив Андрющенко.

За його словами, ці бетонні доти завезено безпосередньо з росії, на території Маріуполя такі споруди не виробляються.

Перевезення дотів у Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, за допомогою таких бетонних конструкцій рашисти раніше намагалися укріпити свої позицій на окупованому на той час правобережжі Херсонщини.

Источник: Ракурс


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