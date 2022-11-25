Зеленский призвал Европу ограничить цены на нефть из рф. Фото: ОПУ

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Ракурс

Обмежити ціни на нафту з росії на рівні 30 дол. за барель повинна Європа, щоб здійснити енергетичне роззброєння країни-агресора.

Залежність континенту від російських енергоресурсів почала зменшуватися, але й потрібно, щоб вона повністю зникнула. І ключовим інструментом може стати обмеження російських заробітків від експорту енергоресурсів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 25 листопада під час виступу на Міжнародному симпозіумі The idea of Europe.

Глава держави упевнений, що зараз стеля ціна на російську нафту, яку називають в ЄС, є зависокою. Тому варто обмежити її вартість до 30 дол. за барель.

Звучать слова про рівень у 60 чи 70 дол. Безперечно, такі слова — це піддавки, більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити. Я вдячний нашим балтійським колегам, польським колегам за їхні пропозиції. Обмеження ціни на рівні 30 дол. за барель нафти здається більш слушною пропозицією, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше лідери Групи семи (G7 — Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) вже говорили про плани обмежити ціни на російський газ. Такої ж думки дотримується й голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.