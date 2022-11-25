Утренний кофе, выезд на позицию и сбитый самолет — ВСУ показали работу расчета ПЗРК (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177160-utrenniy-kofe-vyezd-na-poziciu-i-sbityy-samolet-vsu-pokazali-rabotu-rascheta-pzrk-video.htmlРакурс
Збройні сили України (ЗСУ) показали роботу розрахунку протиповітряного зенітного-ракетного комплексу (ПЗРК).
Один з бійців розповів «Радіо Свобода», як триває його день на варті українського неба.
Випив кави, виїхав на позицію, збив літак, помив ноги і ліг спати — так військовий описав, як працює український підрозділ, що прикриває повітря від винищувачів та гелікоптерів армії росії.
Оператор ПЗРК має до 15 секунд, щоб зайняти позицію і знайти ціль. За добу росіяни можуть здійснити до семи вильотів для атаки позицій ЗСУ. З квітня вони бояться залітати близько до фронту — російська авіація атакує позиції ЗСУ з відстані некерованими ракетами.
Один з операторів розповів: У той час, коли йде сигнал тривоги і триває обстріл, усі ховаються в окоп, а ти мусиш виходити на полювання, — розповідає один з бійців.
Він каже, що оператор мусить мати хороший слух, зір та реакцію, щоб виявити і збити ціль.
Що більше вчишся, тим довше живеш, — вважають бійці і додають, що намагаються постійно вчитися у ворога і навіть аналізують тактику, за якою росіяни воюют у небі.