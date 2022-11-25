Ранкова кава, виїзд на позицію і збитий літак - ЗСУ показали роботу розрахунку ПЗРК

https://racurs.ua/ua/n177160-rankova-kava-vyyizd-na-pozyciu-i-zbytyy-litak-zsu-pokazaly-robotu-rozrahunku-pzrk-video.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) показали роботу розрахунку протиповітряного зенітного-ракетного комплексу (ПЗРК).

Один з бійців розповів «Радіо Свобода», як триває його день на варті українського неба.

Випив кави, виїхав на позицію, збив літак, помив ноги і ліг спати — так військовий описав, як працює український підрозділ, що прикриває повітря від винищувачів та гелікоптерів армії росії.

Оператор ПЗРК має до 15 секунд, щоб зайняти позицію і знайти ціль. За добу росіяни можуть здійснити до семи вильотів для атаки позицій ЗСУ. З квітня вони бояться залітати близько до фронту — російська авіація атакує позиції ЗСУ з відстані некерованими ракетами.

Один з операторів розповів: У той час, коли йде сигнал тривоги і триває обстріл, усі ховаються в окоп, а ти мусиш виходити на полювання, — розповідає один з бійців.

Він каже, що оператор мусить мати хороший слух, зір та реакцію, щоб виявити і збити ціль.