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Ракурс
Ранкова кава, виїзд на позицію і збитий літак - ЗСУ показали роботу розрахунку ПЗРК

Ранкова кава, виїзд на позицію і збитий літак — ЗСУ показали роботу розрахунку ПЗРК (ВІДЕО)

25 лис 2022, 22:00
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Збройні сили України (ЗСУ) показали роботу розрахунку протиповітряного зенітного-ракетного комплексу (ПЗРК).





Один з бійців розповів «Радіо Свобода», як триває його день на варті українського неба.

Випив кави, виїхав на позицію, збив літак, помив ноги і ліг спати — так військовий описав, як працює український підрозділ, що прикриває повітря від винищувачів та гелікоптерів армії росії.

Оператор ПЗРК має до 15 секунд, щоб зайняти позицію і знайти ціль. За добу росіяни можуть здійснити до семи вильотів для атаки позицій ЗСУ. З квітня вони бояться залітати близько до фронту — російська авіація атакує позиції ЗСУ з відстані некерованими ракетами.

Один з операторів розповів: У той час, коли йде сигнал тривоги і триває обстріл, усі ховаються в окоп, а ти мусиш виходити на полювання, — розповідає один з бійців.

Він каже, що оператор мусить мати хороший слух, зір та реакцію, щоб виявити і збити ціль.

Що більше вчишся, тим довше живеш, — вважають бійці і додають, що намагаються постійно вчитися у ворога і навіть аналізують тактику, за якою росіяни воюют у небі.

Джерело: Ракурс


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