Касым-Жомарт Токаев и Никола Пашинян. Фото: «Радио свобода»

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, заявив про побоювання за життя керівників Казахстану, Вірменії та білорусі.

Життя Касима-Жомарта Токаєва, Ніколи Пашиняна та олександра лукашенка можуть бути під загрозою через їхню «самостійну позицію», яка може йти всупереч позиції російської федерації. Про це Данілов заявив в інтерв’ю «24 каналу».

Секретар РНБО, коментуючи потенційну загрозу наступу з білорусі заявив, що ця країна давно перебуває під російською окупацією, а білоруська влада «перебуває у заручниках москви». А росія — це країна-терорист, тому очікувати від неї можна будь-чого.

Це дуже складна ситуація. Але в росії все тріщить по швах. Ви бачили те зборище або явище, яке називається ОДКБ. Вже смішно виглядає, коли з росіянами на відстані двох-трьох метрів ніхто навіть фотографуватися не хоче, не кажучи про інше. На сьогодні є окрема позиція Казахстану, Вірменії та білорусі, і ми дуже хвилюємося за життя керівників цих країн, тому що підла росія може зробити все, що залежить від неї, щоб змінювати певні процеси у світі, — розповів Данілов.

Нагадаємо, Європейський парламент ухвалив резолюцію в якій сказано, що режим білоруського диктатора олександра лукашенка несе таку ж відповідальність за війну проти України, як і росія .Саме тому лукашенко повинен постати перед міжнародним трибуналом і Міжнародним кримінальним судом.

Джерело: «24 канал»