В энергосистеме Украины до сих пор сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Фото: ua-energy.org

https://racurs.ua/n177168-ukrenergo-nazvalo-procent-deficita-v-ukrainskoy-energosisteme.html

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Енергосистема України станом на 19.00 25 листопада має суттєвий дефіцит — 30% від потреби споживання.

Зараз триває поетапне відновлення енергосистеми, а ремонтні бригади працюють 24 години на добу. Продовжується підключення електроенергії побутовим споживачам. Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Зазначається, що енергетики для того, щоб утримати баланс, вранці довели до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби. А черги відключень споживачів обленерго визначають самостійно.

В «Укренерго» запевнили, що обсяг наявних в системі потужностей достатній, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області.

А Київ забезпечений електроенергією на 30%. Гендиректор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко в ефірі телемарафону заявив, що темпи відновлення не будуть змінюватися, то столиця увійде в графіки планових відключень до понеділка, 28 листопада. Зараз у столиці подекуди кияни перебувають вісім годин без світла, а чотири години — зі світлом.

Нагадаємо, 25 листопада голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що українська енергосистема вже пройшла найскладніший етап після недавньої атаки росіян. Наразі всі області заживлені, енергосистема знову з'єднана з енергосистемою Євросоюзу, а планові графіки можуть ввести вже за один-два дні.