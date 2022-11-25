ГУР провело космическую разведку вражеских объектов. Фото: военная разведка

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Воєнна розвідка України провела космічну розвідку російських об'єктів.

Військові оглянули близько 150 районів розташування ворога, як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території окупанта та його союзників. Космічна розвідка стала можливою завдяки співпраці з «Благодійним фондом Сергія Притули», який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників. Про це 25 листопада повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що під час розвідки вдалося виявили та підтвердити близько 2 тис. 600 одиниць військової техніки. Були зафіксовані танки, самохідні артилерійські установки, бойові броньовані машини, вертольоти, радіолокаційні станції, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога.

Крім того, вже відомо про розташування російських балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер», зенітно-ракетних комплексів «С-300» та зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С1».

У ГУР наголосили, що ці дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях, за будь-якої погоди та вночі. Окрім цього, проводити виявлення антенних систем та позицій засобів протиповітряної оборони для подальшого нанесення вогневого ураження.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули 18 серпня придбав супутник компанії ICEYE. Цей супутник залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних сузір’я SAR.