6 млн украинцев до сих пор без света. Фото: shepetivka.com.ua

https://racurs.ua/n177175-6-mln-ukraincev-do-sih-por-nahodyatsya-bez-sveta-zelenskiy-video.html

Ракурс

Критична інфраструктура досить серйозно постраждала внаслідок масованих російських ракетних ударів.

Станом на вечір 25 листопада відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом без світла перебувають понад 6 млн абонентів. В усіх регіонах необхідно ощадливо споживати електрику. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено, — наголосив він.

Глава держави нагадав, що по всій країні розгорнули понад 4 тис. «Пунктів незламності», але додав, що не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зазначив, що є багато скарг від мешканців Києва, тому він очікує від мерії якіснішої роботи.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook назвав армію рф «другою трансформаторною армією», яка щодня веде «героїчну» боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ.

Ці покидьки вже намагалися позбавити нас пального, а світ — зерна. Впораємося і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в НЕК «Укренерго» 25 листопада заявили, що енергосистема України станом на вечір 25 листопада має суттєвий дефіцит — 30% від потреби споживання. Зараз триває поетапне відновлення енергосистеми, а ремонтні бригади працюють 24 години на добу.