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Ракурс
6 млн українців досі без світла. Фото: shepetivka.com.ua

6 млн українців досі перебувають без світла — Зеленський (ВІДЕО)

25 лис 2022, 22:45
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Критична інфраструктура досить серйозно постраждала внаслідок масованих російських ракетних ударів.





Станом на вечір 25 листопада відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом без світла перебувають понад 6 млн абонентів. В усіх регіонах необхідно ощадливо споживати електрику. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено, — наголосив він.

Глава держави нагадав, що по всій країні розгорнули понад 4 тис. «Пунктів незламності», але додав, що не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно. Зазначив, що є багато скарг від мешканців Києва, тому він очікує від мерії якіснішої роботи.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook назвав армію рф «другою трансформаторною армією», яка щодня веде «героїчну» боротьбу з українськими ГЕС та ТЕЦ.

Ці покидьки вже намагалися позбавити нас пального, а світ — зерна. Впораємося і з цим енергетичним фронтом. Все буде Україна! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в НЕК «Укренерго» 25 листопада заявили, що енергосистема України станом на вечір 25 листопада має суттєвий дефіцит — 30% від потреби споживання. Зараз триває поетапне відновлення енергосистеми, а ремонтні бригади працюють 24 години на добу.

Джерело: Ракурс


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