Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Учения НАТО Tumak 22. Фото: Минобороны Польши

Масштабные учения НАТО состоялись возле границ рф и беларуси (ФОТО, ВИДЕО)

26 ноя 2022, 11:48
999

Навчання НАТО Tumak 22 відбулися біля кордонів білорусі та калінінградською областю росії.





Маневри відбулися на півночі Польщі, у них взяли участь 2 тис. військовослужбовців Північноатлантичного альянсу. Польські військові із різних підрозділів відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами. Про це повідомили Міністерство оборони Польщі.

Зазначається, що польські військові з різних підрозділів відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами. Вони перетинали річки та водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. До маневрів були залучена тисяча одиниць техніки.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, польські військові готові взяти відповідальність за безпеку всього східного флангу НАТО — як кордону з білорусією, так і кордону з рф у Калінінградській області.

Навчання НАТО Tumak 22. Фото: Міноборони Польщі

Навчання НАТО Tumak 22. Фото: Міноборони Польщі

Навчання НАТО Tumak 22. Фото: Міноборони Польщі

Нагадаємо, 25 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс й надалі підтримуватиме Україну, а також збільшить допомогу нелетального характеру.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров