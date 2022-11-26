Учения НАТО Tumak 22. Фото: Минобороны Польши

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Навчання НАТО Tumak 22 відбулися біля кордонів білорусі та калінінградською областю росії.

Маневри відбулися на півночі Польщі, у них взяли участь 2 тис. військовослужбовців Північноатлантичного альянсу. Польські військові із різних підрозділів відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами. Про це повідомили Міністерство оборони Польщі.

Зазначається, що польські військові з різних підрозділів відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими колегами. Вони перетинали річки та водойми, відбивали атаки умовного противника, а також проводили контрнаступ. До маневрів були залучена тисяча одиниць техніки.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, польські військові готові взяти відповідальність за безпеку всього східного флангу НАТО — як кордону з білорусією, так і кордону з рф у Калінінградській області.

Нагадаємо, 25 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс й надалі підтримуватиме Україну, а також збільшить допомогу нелетального характеру.