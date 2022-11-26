Развертывание системы MARS II в Украине показали на фото

Развертывание РСЗО MARS II. Фото: Roman Chop

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Реактивні системи залпового вогню MARS II, які Німеччина передала для ЗСУ, вже перебувають в Україні.

Військові показали розгортання цієї техніки. На зображеннях демонструється зайняття позиції для ведення вогню і розгортання в бойове положення пускової установки та робота обслуги. Про це 26 листопада повідомляє «Мілітарний» із посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

РСЗВ MARS II була прийнята на озброєння Бундесверу в 1990 році. Ця система на гусеничному шасі на базі американської бойової машини піхоти M2 Bradley є німецькою ліцензійною версією американської M270 MLRS з незначними доопрацюваннями.

Важить німецький «Марс» близько 26 т, його довжина складає 6,97 м, ширина — 2,94 м, висота — 2,59 м, а кліренс — 45 см. На шосе пускова машина розганяється до 64 км/год, по пересічній місцевості до 48 км/год. Запас ходу машини складає 480 км.

Максимальна дальність ураження цілей цієї РСЗВ залежить від номенклатури боєприпасів і коливається від 45 км до 70 км.

Нагадаємо, в середині жовтня Німеччина анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

А 25 жовтня президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив про передання Україні двох додаткових реактивних систем залпового вогню MARS та чотирьох гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Джерело: «Мілітарний»